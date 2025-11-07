Informații privind prețul pentru Elysyn Ai (ELYSYN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.149965$ 0.149965 $ 0.149965 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -13.64% Modificare de preț (7 zile) -13.64%

Prețul în timp real pentru Elysyn Ai (ELYSYN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ELYSYN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ELYSYN este $ 0.149965, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ELYSYN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Elysyn Ai (ELYSYN)

Capitalizare de piață $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Ofertă află în circulație 9.19M 9.19M 9.19M Ofertă totală 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Capitalizarea de piață actuală pentru Elysyn Ai este $ 5.67K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ELYSYN este 9.19M, cu o ofertă totală de 9194235.959072296. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.67K.