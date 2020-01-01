Tokenomie pentru Elumia (ELU) Descoperă informații cheie despre Elumia (ELU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Elumia (ELU) Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it's high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world. Pagină de internet oficială: https://www.elumia.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Elumia (ELU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Elumia (ELU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.54K $ 35.54K $ 35.54K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 531.16M $ 531.16M $ 531.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 66.90K $ 66.90K $ 66.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.156488 $ 0.156488 $ 0.156488 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Elumia (ELU)

Tokenomie pentru Elumia (ELU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Elumia (ELU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ELU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ELU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELU, explorează prețul în direct al tokenului ELU!

