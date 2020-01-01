Tokenomie pentru Elons Pet Snail (GARY) Descoperă informații cheie despre Elons Pet Snail (GARY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Elons Pet Snail (GARY) GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk's playful reference to his "snail" as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Pagină de internet oficială: https://garythesnail.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru Elons Pet Snail (GARY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Elons Pet Snail (GARY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 93.54K $ 93.54K $ 93.54K Ofertă totală: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Ofertă aflată în circulație: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 93.54K $ 93.54K $ 93.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.164411 $ 0.164411 $ 0.164411 Minim dintotdeauna: $ 0.00170855 $ 0.00170855 $ 0.00170855 Preț curent: $ 0.00212594 $ 0.00212594 $ 0.00212594 Află mai mult despre prețul tokenului Elons Pet Snail (GARY)

Tokenomie pentru Elons Pet Snail (GARY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Elons Pet Snail (GARY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GARY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GARY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GARY, explorează prețul în direct al tokenului GARY!

