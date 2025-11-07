Informații privind prețul pentru Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.04275891$ 0.04275891 $ 0.04275891 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -5.14% Modificare de preț (7 zile) -8.22% Modificare de preț (7 zile) -8.22%

Prețul în timp real pentru Elon Trump Fart (ETF500) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ETF500 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ETF500 este $ 0.04275891, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ETF500 s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -5.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Elon Trump Fart (ETF500)

Capitalizare de piață $ 118.78K$ 118.78K $ 118.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 118.78K$ 118.78K $ 118.78K Ofertă află în circulație 999.88M 999.88M 999.88M Ofertă totală 999,880,576.709501 999,880,576.709501 999,880,576.709501

Capitalizarea de piață actuală pentru Elon Trump Fart este $ 118.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ETF500 este 999.88M, cu o ofertă totală de 999880576.709501. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 118.78K.