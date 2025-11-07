Informații privind prețul pentru Eli Lilly xStock (LLYX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 916.66 $ 916.66 $ 916.66 Minim 24 h $ 950.39 $ 950.39 $ 950.39 Maxim 24 h Minim 24 h $ 916.66$ 916.66 $ 916.66 Maxim 24 h $ 950.39$ 950.39 $ 950.39 Maxim dintotdeauna $ 960.26$ 960.26 $ 960.26 Cel mai mic preț $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Modificare de preț (1 oră) +1.11% Modificare de preț (1 zi) -1.74% Modificare de preț (7 zile) +10.11% Modificare de preț (7 zile) +10.11%

Prețul în timp real pentru Eli Lilly xStock (LLYX) este $933.76. În ultimele 24 de ore, tokenul LLYX a fost tranzacționat între un minim de $ 916.66 și un maxim de $ 950.39, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LLYX este $ 960.26, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 624.79.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LLYX s-a modificat cu +1.11% în decursul ultimei ore, cu -1.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Eli Lilly xStock (LLYX)

Capitalizare de piață $ 363.99K$ 363.99K $ 363.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.93M$ 19.93M $ 19.93M Ofertă află în circulație 389.80 389.80 389.80 Ofertă totală 21,343.98215452998 21,343.98215452998 21,343.98215452998

Capitalizarea de piață actuală pentru Eli Lilly xStock este $ 363.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LLYX este 389.80, cu o ofertă totală de 21343.98215452998. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.93M.