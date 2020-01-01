Explorează tokenomia pentru El Dorito (DORITO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DORITO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru El Dorito (DORITO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DORITO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre El Dorito (DORITO) El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Pagină de internet oficială: https://eldorito.club/ Carte albă: https://goldpaper.eldorito.club/ Tokenomie și analiză de preț pentru El Dorito (DORITO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru El Dorito (DORITO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 830.73K Ofertă totală: $ 33.33M Ofertă aflată în circulație: $ 33.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 830.73K Maxim dintotdeauna: $ 0.210234 Minim dintotdeauna: $ 0.01779741 Preț curent: $ 0.02492205 Tokenomie pentru El Dorito (DORITO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru El Dorito (DORITO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DORITO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DORITO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.