Tokenomie pentru EL CHANGUITO (CHANGO) Descoperă informații cheie despre EL CHANGUITO (CHANGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EL CHANGUITO (CHANGO) This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading! EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏 Pagină de internet oficială: https://www.changuitocoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru EL CHANGUITO (CHANGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EL CHANGUITO (CHANGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K Ofertă totală: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M Ofertă aflată în circulație: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K Maxim dintotdeauna: $ 0.00303036 $ 0.00303036 $ 0.00303036 Minim dintotdeauna: $ 0.00001055 $ 0.00001055 $ 0.00001055 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului EL CHANGUITO (CHANGO)

Tokenomie pentru EL CHANGUITO (CHANGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EL CHANGUITO (CHANGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHANGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHANGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHANGO, explorează prețul în direct al tokenului CHANGO!

Predicție de preț pentru CHANGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHANGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHANGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHANGO!

