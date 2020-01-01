Tokenomie pentru Eggs Finance (EGGS) Descoperă informații cheie despre Eggs Finance (EGGS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Eggs Finance (EGGS) Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Pagină de internet oficială: https://eggs.finance Carte albă: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Cumpără EGGS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Eggs Finance (EGGS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eggs Finance (EGGS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Ofertă totală: $ 18.67B $ 18.67B $ 18.67B Ofertă aflată în circulație: $ 18.67B $ 18.67B $ 18.67B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Minim dintotdeauna: $ 0.00025615 $ 0.00025615 $ 0.00025615 Preț curent: $ 0.00027557 $ 0.00027557 $ 0.00027557 Află mai mult despre prețul tokenului Eggs Finance (EGGS)

Tokenomie pentru Eggs Finance (EGGS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eggs Finance (EGGS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EGGS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EGGS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EGGS, explorează prețul în direct al tokenului EGGS!

Predicție de preț pentru EGGS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EGGS? Pagina noastră de predicție de preț pentru EGGS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EGGS!

