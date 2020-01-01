Tokenomie pentru Eefs (EEFS) Descoperă informații cheie despre Eefs (EEFS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Eefs (EEFS) Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It's the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture. Pagină de internet oficială: https://eefs.xyz Cumpără EEFS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Eefs (EEFS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eefs (EEFS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.72K $ 2.72K $ 2.72K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.54K $ 4.54K $ 4.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.00273156 $ 0.00273156 $ 0.00273156 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Eefs (EEFS)

Tokenomie pentru Eefs (EEFS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eefs (EEFS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EEFS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EEFS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EEFS, explorează prețul în direct al tokenului EEFS!

