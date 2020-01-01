Tokenomie pentru DWOG THE DOG (DWOG) Descoperă informații cheie despre DWOG THE DOG (DWOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DWOG THE DOG (DWOG) just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. Pagină de internet oficială: https://dwogonsol.com/ Cumpără DWOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DWOG THE DOG (DWOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DWOG THE DOG (DWOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Ofertă totală: $ 989.11M $ 989.11M $ 989.11M Ofertă aflată în circulație: $ 989.11M $ 989.11M $ 989.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.0002906 $ 0.0002906 $ 0.0002906 Minim dintotdeauna: $ 0.00000504 $ 0.00000504 $ 0.00000504 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DWOG THE DOG (DWOG)

Tokenomie pentru DWOG THE DOG (DWOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DWOG THE DOG (DWOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DWOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DWOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DWOG, explorează prețul în direct al tokenului DWOG!

