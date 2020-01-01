Tokenomie pentru Dwake On Sol (DWAKE) Descoperă informații cheie despre Dwake On Sol (DWAKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dwake On Sol (DWAKE) Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner. Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner. Pagină de internet oficială: https://dwake.wtf/

Tokenomie și analiză de preț pentru Dwake On Sol (DWAKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dwake On Sol (DWAKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.24K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.00101237 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Dwake On Sol (DWAKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dwake On Sol (DWAKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DWAKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DWAKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DWAKE, explorează prețul în direct al tokenului DWAKE!

Predicție de preț pentru DWAKE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DWAKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DWAKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

