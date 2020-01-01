Tokenomie pentru Duckey (DUCKEY) Descoperă informații cheie despre Duckey (DUCKEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Duckey (DUCKEY) A Token Born from the Whimsical World of Mindviscosity. Duckey is more than just a cute figure; he's a mix of whimsy and deep introspection. With Furie's signature touch, Ducky brings out a world where innocence meets complexity—perfect for the wild ride of crypto! Whimsical yet Dark, Just like Crypto! In Mindviscosity, Duckey takes on new levels of mischief! Once he slips into the mysterious Wolfskull suit, he turns dark and fierce, embodying an eerie thrill. Riding high on his bat companion, Duckey flies to new heights, exploring new worlds (and demolishing the old ones!). A Token Born from the Whimsical World of Mindviscosity. Duckey is more than just a cute figure; he's a mix of whimsy and deep introspection. With Furie's signature touch, Ducky brings out a world where innocence meets complexity—perfect for the wild ride of crypto! Whimsical yet Dark, Just like Crypto! In Mindviscosity, Duckey takes on new levels of mischief! Once he slips into the mysterious Wolfskull suit, he turns dark and fierce, embodying an eerie thrill. Riding high on his bat companion, Duckey flies to new heights, exploring new worlds (and demolishing the old ones!). Pagină de internet oficială: https://www.duckey.meme/ Cumpără DUCKEY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Duckey (DUCKEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Duckey (DUCKEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Ofertă totală: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ofertă aflată în circulație: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Duckey (DUCKEY)

Tokenomie pentru Duckey (DUCKEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Duckey (DUCKEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUCKEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUCKEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUCKEY, explorează prețul în direct al tokenului DUCKEY!

Predicție de preț pentru DUCKEY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DUCKEY? Pagina noastră de predicție de preț pentru DUCKEY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DUCKEY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!