Bursa MEXC / Preț cripto / Duck AI (DUCKAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru Duck AI (DUCKAI) Descoperă informații cheie despre Duck AI (DUCKAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Duck AI (DUCKAI) Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Pagină de internet oficială: https://duckai.ai/ Tokenomie și analiză de preț pentru Duck AI (DUCKAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Duck AI (DUCKAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 348.90K Ofertă totală: $ 999.91M Ofertă aflată în circulație: $ 999.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 348.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.03361709 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00034893 Află mai mult despre prețul tokenului Duck AI (DUCKAI) Tokenomie pentru Duck AI (DUCKAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Duck AI (DUCKAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUCKAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUCKAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.