Informații despre DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites.

Tokenomie și analiză de preț pentru DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 633.87K $ 633.87K $ 633.87K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 741.38M $ 741.38M $ 741.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 854.99K $ 854.99K $ 854.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.01910059 $ 0.01910059 $ 0.01910059 Minim dintotdeauna: $ 0.00068424 $ 0.00068424 $ 0.00068424 Preț curent: $ 0.00085294 $ 0.00085294 $ 0.00085294 Află mai mult despre prețul tokenului DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

Tokenomie pentru DTRXBT by Virtuals (DTRXBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DTRXBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DTRXBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DTRXBT, explorează prețul în direct al tokenului DTRXBT!

Predicție de preț pentru DTRXBT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DTRXBT? Pagina noastră de predicție de preț pentru DTRXBT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DTRXBT!

