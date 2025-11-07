Informații privind prețul pentru Drops Ownership Power (DOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Cel mai mic preț $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.71% Modificare de preț (7 zile) +0.71%

Prețul în timp real pentru Drops Ownership Power (DOP) este $0.0044715. În ultimele 24 de ore, tokenul DOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOP este $ 4.75, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00102064.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Drops Ownership Power (DOP)

Capitalizare de piață $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Ofertă află în circulație 13.46M 13.46M 13.46M Ofertă totală 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Drops Ownership Power este $ 60.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOP este 13.46M, cu o ofertă totală de 15000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 67.07K.