Informații despre Drop Staked TIA (DTIA) Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.drop.money/

Tokenomie și analiză de preț pentru Drop Staked TIA (DTIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Drop Staked TIA (DTIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 508.66K $ 508.66K $ 508.66K Ofertă totală: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K Ofertă aflată în circulație: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 508.66K $ 508.66K $ 508.66K Maxim dintotdeauna: $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 Minim dintotdeauna: $ 0.468528 $ 0.468528 $ 0.468528 Preț curent: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Află mai mult despre prețul tokenului Drop Staked TIA (DTIA)

Tokenomie pentru Drop Staked TIA (DTIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Drop Staked TIA (DTIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DTIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DTIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DTIA, explorează prețul în direct al tokenului DTIA!

Predicție de preț pentru DTIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DTIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru DTIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DTIA!

