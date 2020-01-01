Tokenomie pentru Drop Staked NTRN (DNTRN) Descoperă informații cheie despre Drop Staked NTRN (DNTRN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Drop Staked NTRN (DNTRN) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem's growth. Pagină de internet oficială: https://www.drop.money/

Tokenomie și analiză de preț pentru Drop Staked NTRN (DNTRN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Drop Staked NTRN (DNTRN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Ofertă totală: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Ofertă aflată în circulație: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Minim dintotdeauna: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Preț curent: $ 0.081573 $ 0.081573 $ 0.081573 Află mai mult despre prețul tokenului Drop Staked NTRN (DNTRN)

Tokenomie pentru Drop Staked NTRN (DNTRN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Drop Staked NTRN (DNTRN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DNTRN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DNTRN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DNTRN, explorează prețul în direct al tokenului DNTRN!

Predicție de preț pentru DNTRN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DNTRN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DNTRN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

