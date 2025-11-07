Informații privind prețul pentru Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.193059 Maxim 24 h $ 0.198319 Maxim dintotdeauna $ 0.788788 Cel mai mic preț $ 0.193059 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.00% Modificare de preț (7 zile) -23.77%

Prețul în timp real pentru Drop Staked INIT (DEINIT) este $0.19786. În ultimele 24 de ore, tokenul DEINIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.193059 și un maxim de $ 0.198319, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DEINIT este $ 0.788788, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.193059.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DEINIT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Drop Staked INIT (DEINIT)

Capitalizare de piață $ 11.84K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.84K Ofertă află în circulație 59.82K Ofertă totală 59,816.553167

Capitalizarea de piață actuală pentru Drop Staked INIT este $ 11.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DEINIT este 59.82K, cu o ofertă totală de 59816.553167. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.84K.