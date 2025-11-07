BursăDEX+
Prețul în timp real pentru DRINK astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DRINK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DRINK pe MEXC acum.

Mai multe despre DRINK

Informații de preț pentru DRINK

Ce este DRINK

Carte albă pentru DRINK

Pagina oficială pentru DRINK

Tokenomie pentru DRINK

Prognoza prețurilor pentru DRINK

Preț DRINK (DRINK)

Preț în timp real pentru 1 DRINK în USD:

--
----
-96.10%1D
DRINK (DRINK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:53:36 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru DRINK (DRINK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-96.10%

-80.85%

-80.85%

Prețul în timp real pentru DRINK (DRINK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DRINK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DRINK este $ 0.02555875, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DRINK s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -96.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -80.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DRINK (DRINK)

$ 1.22K
$ 1.22K$ 1.22K

--
----

$ 4.63K
$ 4.63K$ 4.63K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DRINK este $ 1.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DRINK este 190.08M, cu o ofertă totală de 721000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.63K.

Istoric de preț pentru DRINK (DRINK) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru DRINK la USD a fost $ -0.000158605298101258.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru DRINK la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru DRINK la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru DRINK la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000158605298101258-96.10%
30 de zile$ 0-84.09%
60 de zile$ 0-62.37%
90 de zile$ 0--

Ce este DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru DRINK (USD)

Ce valoare va avea DRINK (DRINK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale DRINK (DRINK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru DRINK.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru DRINK!

DRINK în monede locale

Tokenomie pentru DRINK (DRINK)

Înțelegerea tokenomică a DRINK (DRINK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DRINK!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre DRINK (DRINK)

Cât valorează DRINK (DRINK) astăzi?
Prețul pe viu pentru DRINK în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DRINK în USD?
Prețul actual pentru DRINK la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru DRINK?
Capitalizarea de piață pentru DRINK este $ 1.22K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DRINK?
Ofertă aflată în circulație pentru DRINK este 190.08M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DRINK?
DRINK a obținut un preț ATH de 0.02555875 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DRINK?
DRINK a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DRINK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DRINK este -- USD.
Va crește DRINK în acest an?
DRINK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DRINK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:53:36 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru DRINK (DRINK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

