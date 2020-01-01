Tokenomie pentru DREAM by Virtuals (DREAM) Descoperă informații cheie despre DREAM by Virtuals (DREAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DREAM by Virtuals (DREAM) DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM). Pagină de internet oficială: https://www.deckardsdreams.net/

Tokenomie și analiză de preț pentru DREAM by Virtuals (DREAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DREAM by Virtuals (DREAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.80K $ 33.80K $ 33.80K Ofertă totală: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Ofertă aflată în circulație: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.80K $ 33.80K $ 33.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.00279417 $ 0.00279417 $ 0.00279417 Minim dintotdeauna: $ 0.00003068 $ 0.00003068 $ 0.00003068 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DREAM by Virtuals (DREAM)

Tokenomie pentru DREAM by Virtuals (DREAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DREAM by Virtuals (DREAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DREAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DREAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DREAM, explorează prețul în direct al tokenului DREAM!

