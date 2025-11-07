Informații privind prețul pentru Dracarys Token (DRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.59% Modificare de preț (7 zile) -16.30% Modificare de preț (7 zile) -16.30%

Prețul în timp real pentru Dracarys Token (DRA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DRA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DRA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dracarys Token (DRA)

Capitalizare de piață $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Ofertă află în circulație 577.00B 577.00B 577.00B Ofertă totală 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dracarys Token este $ 25.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DRA este 577.00B, cu o ofertă totală de 577000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.23K.