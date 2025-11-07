Informații privind prețul pentru DPAI (DPAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01647213$ 0.01647213 $ 0.01647213 Cel mai mic preț $ 0.00058585$ 0.00058585 $ 0.00058585 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru DPAI (DPAI) este $0.00058585. În ultimele 24 de ore, tokenul DPAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DPAI este $ 0.01647213, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00058585.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DPAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DPAI (DPAI)

Capitalizare de piață $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Ofertă află în circulație 10.00M 10.00M 10.00M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DPAI este $ 5.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DPAI este 10.00M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.86K.