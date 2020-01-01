Tokenomie pentru Douglas Adams (HHGTTG) Descoperă informații cheie despre Douglas Adams (HHGTTG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Douglas Adams (HHGTTG) Introducing Douglas Adams $HHGTTG Token: The Ultimate Tribute to a Sci-Fi Legend! In the ever-expanding universe of cryptocurrency, a new star has emerged to honor the wit and wisdom of Douglas Adams, a visionary whose work continues to inspire legions of fans, including tech mogul Elon Musk. As Musk's favorite idol, Adams has been referenced multiple times in Musk's tweets, celebrating his ingenious contributions to science fiction and his profound impact on the culture of innovation. Now, the community of believers in the power of humor, technology, and the profound questions of life, the universe, and everything, can come together to support the Douglas Adams $HHGTTG Token. Here's what makes $HHGTTG stand out in the crypto cosmos: As Elon Musk's Grok AI and other advanced technologies pave the way for a future where life imitates art, the $HHGTTG Token emerges as a celebration of Douglas Adams' enduring legacy. It's a token that doesn't just speculate on value—it carries the weight of a cultural phenomenon. Grab your towel, join the $HHGTTG community, and become part of the galactic tribute to Douglas Adams—a token truly worth hoarding in your electronic thumb. Because as we know, the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything may just be 42, but the journey there is priceless. Pagină de internet oficială: https://douglasadams.io/ Cumpără HHGTTG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Douglas Adams (HHGTTG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Douglas Adams (HHGTTG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 38.91K $ 38.91K $ 38.91K Ofertă totală: $ 987.68B $ 987.68B $ 987.68B Ofertă aflată în circulație: $ 987.68B $ 987.68B $ 987.68B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.91K $ 38.91K $ 38.91K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Douglas Adams (HHGTTG)

Tokenomie pentru Douglas Adams (HHGTTG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Douglas Adams (HHGTTG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HHGTTG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HHGTTG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HHGTTG, explorează prețul în direct al tokenului HHGTTG!

Predicție de preț pentru HHGTTG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HHGTTG? Pagina noastră de predicție de preț pentru HHGTTG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HHGTTG!

