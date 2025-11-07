Preț Dosa the Demon (DOSA)
Prețul în timp real pentru Dosa the Demon (DOSA) este $0.00047495. În ultimele 24 de ore, tokenul DOSA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00046864 și un maxim de $ 0.00051522, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOSA este $ 0.00220213, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00018326.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOSA s-a modificat cu +1.33% în decursul ultimei ore, cu -7.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Dosa the Demon este $ 465.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOSA este 980.00M, cu o ofertă totală de 980000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 465.46K.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Dosa the Demon la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Dosa the Demon la USD a fost $ -0.0002127439.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Dosa the Demon la USD a fost $ -0.0003349776.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Dosa the Demon la USD a fost $ -0.000867329497984206.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ 0
|-7.75%
|30 de zile
|$ -0.0002127439
|-44.79%
|60 de zile
|$ -0.0003349776
|-70.52%
|90 de zile
|$ -0.000867329497984206
|-64.61%
$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.
The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.
DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.
The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.
While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.
At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.
