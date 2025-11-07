Informații privind prețul pentru Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00046864 $ 0.00046864 $ 0.00046864 Minim 24 h $ 0.00051522 $ 0.00051522 $ 0.00051522 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00046864$ 0.00046864 $ 0.00046864 Maxim 24 h $ 0.00051522$ 0.00051522 $ 0.00051522 Maxim dintotdeauna $ 0.00220213$ 0.00220213 $ 0.00220213 Cel mai mic preț $ 0.00018326$ 0.00018326 $ 0.00018326 Modificare de preț (1 oră) +1.33% Modificare de preț (1 zi) -7.75% Modificare de preț (7 zile) -31.59% Modificare de preț (7 zile) -31.59%

Prețul în timp real pentru Dosa the Demon (DOSA) este $0.00047495. În ultimele 24 de ore, tokenul DOSA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00046864 și un maxim de $ 0.00051522, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOSA este $ 0.00220213, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00018326.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOSA s-a modificat cu +1.33% în decursul ultimei ore, cu -7.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dosa the Demon (DOSA)

Capitalizare de piață $ 465.46K$ 465.46K $ 465.46K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 465.46K$ 465.46K $ 465.46K Ofertă află în circulație 980.00M 980.00M 980.00M Ofertă totală 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dosa the Demon este $ 465.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOSA este 980.00M, cu o ofertă totală de 980000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 465.46K.