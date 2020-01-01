Tokenomie pentru Dorado Finance ($DORAB) Descoperă informații cheie despre Dorado Finance ($DORAB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dorado Finance ($DORAB) Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://dorado.finance/ Carte albă: https://dorado.gitbook.io/dorado-docs Cumpără $DORAB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dorado Finance ($DORAB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dorado Finance ($DORAB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 226.53K $ 226.53K $ 226.53K Maxim dintotdeauna: $ 0.233442 $ 0.233442 $ 0.233442 Minim dintotdeauna: $ 0.00226525 $ 0.00226525 $ 0.00226525 Preț curent: $ 0.00226525 $ 0.00226525 $ 0.00226525 Află mai mult despre prețul tokenului Dorado Finance ($DORAB)

Tokenomie pentru Dorado Finance ($DORAB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dorado Finance ($DORAB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $DORAB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $DORAB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $DORAB, explorează prețul în direct al tokenului $DORAB!

