Tokenomie pentru Dopex (DPX) Descoperă informații cheie despre Dopex (DPX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Dopex (DPX) Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience. Pagină de internet oficială: https://www.dopex.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Dopex (DPX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dopex (DPX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Maxim dintotdeauna: $ 4,215.41 $ 4,215.41 $ 4,215.41 Minim dintotdeauna: $ 0.00475805 $ 0.00475805 $ 0.00475805 Preț curent: $ 4.98 $ 4.98 $ 4.98 Află mai mult despre prețul tokenului Dopex (DPX)

Tokenomie pentru Dopex (DPX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dopex (DPX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DPX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DPX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DPX, explorează prețul în direct al tokenului DPX!

Predicție de preț pentru DPX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DPX? Pagina noastră de predicție de preț pentru DPX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DPX!

