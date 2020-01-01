Tokenomie pentru Dopex Rebate (RDPX) Descoperă informații cheie despre Dopex Rebate (RDPX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dopex Rebate (RDPX) rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Pagină de internet oficială: https://dopex.io Cumpără RDPX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dopex Rebate (RDPX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dopex Rebate (RDPX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Ofertă totală: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ofertă aflată în circulație: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Maxim dintotdeauna: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 Minim dintotdeauna: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 Preț curent: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Află mai mult despre prețul tokenului Dopex Rebate (RDPX)

Tokenomie pentru Dopex Rebate (RDPX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dopex Rebate (RDPX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RDPX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RDPX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RDPX, explorează prețul în direct al tokenului RDPX!

