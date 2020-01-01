Tokenomie pentru Dony Montana (DOMO)
Informații despre Dony Montana (DOMO)
Dony Montana - Meme
Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction.
Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.
Tokenomie și analiză de preț pentru Dony Montana (DOMO)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dony Montana (DOMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Dony Montana (DOMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Dony Montana (DOMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri DOMO care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri DOMO care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOMO, explorează prețul în direct al tokenului DOMO!
Predicție de preț pentru DOMO
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOMO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOMO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.