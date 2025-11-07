BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru donk on bonk astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DONK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DONK pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru donk on bonk astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DONK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DONK pe MEXC acum.

Mai multe despre DONK

Informații de preț pentru DONK

Ce este DONK

Pagina oficială pentru DONK

Tokenomie pentru DONK

Prognoza prețurilor pentru DONK

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo donk on bonk

Preț donk on bonk (DONK)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 DONK în USD:

--
----
-4.80%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
donk on bonk (DONK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:10:10 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru donk on bonk (DONK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001119
$ 0.00001119$ 0.00001119

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-4.81%

-21.34%

-21.34%

Prețul în timp real pentru donk on bonk (DONK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DONK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DONK este $ 0.00001119, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DONK s-a modificat cu +0.12% în decursul ultimei ore, cu -4.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața donk on bonk (DONK)

$ 16.06K
$ 16.06K$ 16.06K

--
----

$ 16.06K
$ 16.06K$ 16.06K

68.97B
68.97B 68.97B

68,966,770,583.8497
68,966,770,583.8497 68,966,770,583.8497

Capitalizarea de piață actuală pentru donk on bonk este $ 16.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DONK este 68.97B, cu o ofertă totală de 68966770583.8497. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.06K.

Istoric de preț pentru donk on bonk (DONK) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru donk on bonk la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru donk on bonk la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru donk on bonk la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru donk on bonk la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-4.81%
30 de zile$ 0-57.00%
60 de zile$ 0-31.83%
90 de zile$ 0--

Ce este donk on bonk (DONK)

we all love a bunch of donks.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă donk on bonk (DONK)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru donk on bonk (USD)

Ce valoare va avea donk on bonk (DONK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale donk on bonk (DONK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru donk on bonk.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru donk on bonk!

DONK în monede locale

Tokenomie pentru donk on bonk (DONK)

Înțelegerea tokenomică a donk on bonk (DONK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DONK!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre donk on bonk (DONK)

Cât valorează donk on bonk (DONK) astăzi?
Prețul pe viu pentru DONK în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DONK în USD?
Prețul actual pentru DONK la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru donk on bonk?
Capitalizarea de piață pentru DONK este $ 16.06K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DONK?
Ofertă aflată în circulație pentru DONK este 68.97B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DONK?
DONK a obținut un preț ATH de 0.00001119 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DONK?
DONK a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DONK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DONK este -- USD.
Va crește DONK în acest an?
DONK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DONK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:10:10 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru donk on bonk (DONK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,819.71
$101,819.71$101,819.71

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,331.97
$3,331.97$3,331.97

+0.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.22
$157.22$157.22

+0.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.39
$1,481.39$1,481.39

+0.04%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,819.71
$101,819.71$101,819.71

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,331.97
$3,331.97$3,331.97

+0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2245
$2.2245$2.2245

-0.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.22
$157.22$157.22

+0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0064
$1.0064$1.0064

-0.95%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.28
$31.28$31.28

+108.53%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1230
$0.1230$0.1230

+146.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004348
$0.0004348$0.0004348

+189.86%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017700
$0.017700$0.017700

+1,670.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.136
$5.136$5.136

+413.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1230
$0.1230$0.1230

+146.00%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000007729
$0.00000000007729$0.00000000007729

+129.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.3092
$1.3092$1.3092

+52.58%