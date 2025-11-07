Informații privind prețul pentru donk on bonk (DONK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00001119 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.12% Modificare de preț (1 zi) -4.81% Modificare de preț (7 zile) -21.34%

Prețul în timp real pentru donk on bonk (DONK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DONK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DONK este $ 0.00001119, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DONK s-a modificat cu +0.12% în decursul ultimei ore, cu -4.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața donk on bonk (DONK)

Capitalizare de piață $ 16.06K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.06K Ofertă află în circulație 68.97B Ofertă totală 68,966,770,583.8497

Capitalizarea de piață actuală pentru donk on bonk este $ 16.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DONK este 68.97B, cu o ofertă totală de 68966770583.8497. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.06K.