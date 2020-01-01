Tokenomie pentru Donald Toad Coin (DTC) Descoperă informații cheie despre Donald Toad Coin (DTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Donald Toad Coin (DTC) Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn't just a token; it's a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Pagină de internet oficială: https://donaldtoad.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Donald Toad Coin (DTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Donald Toad Coin (DTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 150.43K $ 150.43K $ 150.43K Ofertă totală: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Ofertă aflată în circulație: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 150.43K $ 150.43K $ 150.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.00607623 $ 0.00607623 $ 0.00607623 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00218011 $ 0.00218011 $ 0.00218011 Află mai mult despre prețul tokenului Donald Toad Coin (DTC)

Tokenomie pentru Donald Toad Coin (DTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Donald Toad Coin (DTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DTC, explorează prețul în direct al tokenului DTC!

