Tokenomie pentru DON DON DONKI (DONKI) Descoperă informații cheie despre DON DON DONKI (DONKI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre DON DON DONKI (DONKI) Don Don $Donki is a vibrant meme token, paying homage to the iconic brand, now metamorphosed into a digital token residing on the Solana blockchain. Adored by penguins across the globe, it serves as a beacon of fun and camaraderie within the decentralized realm, inviting users to participate in its quirky journey while exploring the vast potential of blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://dondondonki.vip/ Carte albă: https://dondondonki.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru DON DON DONKI (DONKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DON DON DONKI (DONKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.00K $ 8.00K $ 8.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00747453 $ 0.00747453 $ 0.00747453 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomie pentru DON DON DONKI (DONKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DON DON DONKI (DONKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DONKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DONKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

