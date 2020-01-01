Tokenomie pentru Dogs of Elon (DOE) Descoperă informații cheie despre Dogs of Elon (DOE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dogs of Elon (DOE) The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. Pagină de internet oficială: https://dogsofelon.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Dogs of Elon (DOE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dogs of Elon (DOE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 57.17K $ 57.17K $ 57.17K Ofertă totală: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M Ofertă aflată în circulație: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 57.17K $ 57.17K $ 57.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.01712076 $ 0.01712076 $ 0.01712076 Minim dintotdeauna: $ 0.00009287 $ 0.00009287 $ 0.00009287 Preț curent: $ 0.00016325 $ 0.00016325 $ 0.00016325 Află mai mult despre prețul tokenului Dogs of Elon (DOE)

Tokenomie pentru Dogs of Elon (DOE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dogs of Elon (DOE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOE, explorează prețul în direct al tokenului DOE!

Predicție de preț pentru DOE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOE!

