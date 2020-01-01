Tokenomie pentru DOGMOM (DOGMOM) Descoperă informații cheie despre DOGMOM (DOGMOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DOGMOM (DOGMOM) DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it's all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn't just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It's not just about memes; it's about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact. Pagină de internet oficială: https://dogmomsolana.com

Tokenomie și analiză de preț pentru DOGMOM (DOGMOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DOGMOM (DOGMOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K Ofertă totală: $ 908.58M $ 908.58M $ 908.58M Ofertă aflată în circulație: $ 908.58M $ 908.58M $ 908.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DOGMOM (DOGMOM)

Tokenomie pentru DOGMOM (DOGMOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DOGMOM (DOGMOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGMOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGMOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGMOM, explorează prețul în direct al tokenului DOGMOM!

