Informații privind prețul pentru DogKing On XLayer (DOGKING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.38% Modificare de preț (1 zi) +0.39% Modificare de preț (7 zile) -25.99% Modificare de preț (7 zile) -25.99%

Prețul în timp real pentru DogKing On XLayer (DOGKING) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGKING a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGKING este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGKING s-a modificat cu +1.38% în decursul ultimei ore, cu +0.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DogKing On XLayer (DOGKING)

Capitalizare de piață $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Ofertă află în circulație 210.00B 210.00B 210.00B Ofertă totală 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DogKing On XLayer este $ 10.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGKING este 210.00B, cu o ofertă totală de 210000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.85K.