Tokenomie pentru Doge2 (CAESAR) Descoperă informații cheie despre Doge2 (CAESAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Doge2 (CAESAR) WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain. Pagină de internet oficială: https://doge2onsol.xyz/ Cumpără CAESAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Doge2 (CAESAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Doge2 (CAESAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.12K $ 7.12K $ 7.12K Ofertă totală: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Ofertă aflată în circulație: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.12K $ 7.12K $ 7.12K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Doge2 (CAESAR)

Tokenomie pentru Doge2 (CAESAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Doge2 (CAESAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAESAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAESAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAESAR, explorează prețul în direct al tokenului CAESAR!

Predicție de preț pentru CAESAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CAESAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru CAESAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CAESAR!

