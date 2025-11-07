Informații privind prețul pentru Doge Head Coin (DHC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.324901 Maxim 24 h $ 0.387462 Maxim dintotdeauna $ 0.387462 Cel mai mic preț $ 0.03381452 Modificare de preț (1 oră) -4.42% Modificare de preț (1 zi) +3.26% Modificare de preț (7 zile) +25.33%

Prețul în timp real pentru Doge Head Coin (DHC) este $0.347244. În ultimele 24 de ore, tokenul DHC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.324901 și un maxim de $ 0.387462, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DHC este $ 0.387462, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03381452.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DHC s-a modificat cu -4.42% în decursul ultimei ore, cu +3.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +25.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Doge Head Coin (DHC)

Capitalizare de piață $ 3.48M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.48M Ofertă află în circulație 10.02M Ofertă totală 10,023,217.11050142

Capitalizarea de piață actuală pentru Doge Head Coin este $ 3.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DHC este 10.02M, cu o ofertă totală de 10023217.11050142. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.48M.