Tokenomie pentru Doge for President (VOTEDOGE) Descoperă informații cheie despre Doge for President (VOTEDOGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Doge for President (VOTEDOGE) A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election. A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election. Pagină de internet oficială: https://www.votedoge.com/ Cumpără VOTEDOGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Doge for President (VOTEDOGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Doge for President (VOTEDOGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Ofertă totală: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M Ofertă aflată în circulație: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.01065994 $ 0.01065994 $ 0.01065994 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Doge for President (VOTEDOGE)

Tokenomie pentru Doge for President (VOTEDOGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Doge for President (VOTEDOGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VOTEDOGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VOTEDOGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VOTEDOGE, explorează prețul în direct al tokenului VOTEDOGE!

Predicție de preț pentru VOTEDOGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VOTEDOGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru VOTEDOGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VOTEDOGE!

