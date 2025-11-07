Informații privind prețul pentru Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03449757 $ 0.03449757 $ 0.03449757 Minim 24 h $ 0.052985 $ 0.052985 $ 0.052985 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03449757$ 0.03449757 $ 0.03449757 Maxim 24 h $ 0.052985$ 0.052985 $ 0.052985 Maxim dintotdeauna $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 Cel mai mic preț $ 0.03141263$ 0.03141263 $ 0.03141263 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) +32.48% Modificare de preț (7 zile) +20.94% Modificare de preț (7 zile) +20.94%

Prețul în timp real pentru Doge Baby (DOGE BABY) este $0.04572399. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGE BABY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03449757 și un maxim de $ 0.052985, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGE BABY este $ 25.64, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03141263.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGE BABY s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu +32.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +20.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Doge Baby (DOGE BABY)

Capitalizare de piață $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Ofertă află în circulație 300.00K 300.00K 300.00K Ofertă totală 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Doge Baby este $ 13.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGE BABY este 300.00K, cu o ofertă totală de 300000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.72K.