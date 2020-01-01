Tokenomie pentru Dog Stolen From Tesla (LEMON) Descoperă informații cheie despre Dog Stolen From Tesla (LEMON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dog Stolen From Tesla (LEMON) The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. Pagină de internet oficială: https://lemon-dog.vercel.app/

Tokenomie și analiză de preț pentru Dog Stolen From Tesla (LEMON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dog Stolen From Tesla (LEMON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.12K $ 124.12K $ 124.12K Ofertă totală: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ofertă aflată în circulație: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 124.12K $ 124.12K $ 124.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.00376636 $ 0.00376636 $ 0.00376636 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012413 $ 0.00012413 $ 0.00012413 Află mai mult despre prețul tokenului Dog Stolen From Tesla (LEMON)

Tokenomie pentru Dog Stolen From Tesla (LEMON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dog Stolen From Tesla (LEMON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LEMON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LEMON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LEMON, explorează prețul în direct al tokenului LEMON!

