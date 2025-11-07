Informații privind prețul pentru Dog In Vest (INVEST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.26% Modificare de preț (1 zi) +10.58% Modificare de preț (7 zile) -12.02% Modificare de preț (7 zile) -12.02%

Prețul în timp real pentru Dog In Vest (INVEST) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul INVEST a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INVEST este $ 0.0053796, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INVEST s-a modificat cu -0.26% în decursul ultimei ore, cu +10.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dog In Vest (INVEST)

Capitalizare de piață $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,810,996.181804 999,810,996.181804 999,810,996.181804

Capitalizarea de piață actuală pentru Dog In Vest este $ 38.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INVEST este 999.81M, cu o ofertă totală de 999810996.181804. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 38.50K.