Informații privind prețul pentru Doctor Mutant (DRMUTANT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00232529$ 0.00232529 $ 0.00232529 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.24% Modificare de preț (1 zi) +5.45% Modificare de preț (7 zile) +1.35% Modificare de preț (7 zile) +1.35%

Prețul în timp real pentru Doctor Mutant (DRMUTANT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DRMUTANT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DRMUTANT este $ 0.00232529, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DRMUTANT s-a modificat cu +1.24% în decursul ultimei ore, cu +5.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Doctor Mutant (DRMUTANT)

Capitalizare de piață $ 39.97K$ 39.97K $ 39.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 39.97K$ 39.97K $ 39.97K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Doctor Mutant este $ 39.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DRMUTANT este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 39.97K.