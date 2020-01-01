Tokenomie pentru Distracted Dudes (DUDE) Descoperă informații cheie despre Distracted Dudes (DUDE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Distracted Dudes (DUDE) $DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20 $DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20 Pagină de internet oficială: https://www.distracteddudes.xyz/ Carte albă: https://bafybeidkclxnlwt3chpix7w7wdtduzlky4f46ghddzo645l75dxnbnvyzm.ipfs.w3s.link/%24DUDE%20a%20dude-to-dude%20electronic%20cash%20system.pdf Cumpără DUDE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Distracted Dudes (DUDE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Distracted Dudes (DUDE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.01K $ 48.01K $ 48.01K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.01K $ 48.01K $ 48.01K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Distracted Dudes (DUDE)

Tokenomie pentru Distracted Dudes (DUDE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Distracted Dudes (DUDE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUDE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUDE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUDE, explorează prețul în direct al tokenului DUDE!

Predicție de preț pentru DUDE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DUDE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DUDE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DUDE!

