Informații privind prețul pentru Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.0012541 $ 0.0012541 $ 0.0012541 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.0012541$ 0.0012541 $ 0.0012541 Maxim dintotdeauna $ 0.00306541$ 0.00306541 $ 0.00306541 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -7.47% Modificare de preț (1 zi) -14.71% Modificare de preț (7 zile) -11.09% Modificare de preț (7 zile) -11.09%

Prețul în timp real pentru Disco By Matt Furie (DISCO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DISCO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.0012541, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DISCO este $ 0.00306541, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DISCO s-a modificat cu -7.47% în decursul ultimei ore, cu -14.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Disco By Matt Furie (DISCO)

Capitalizare de piață $ 860.12K$ 860.12K $ 860.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 860.12K$ 860.12K $ 860.12K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Disco By Matt Furie este $ 860.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DISCO este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 860.12K.