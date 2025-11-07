Informații privind prețul pentru Digital Oil Memecoin (OIL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.21% Modificare de preț (1 zi) -3.90% Modificare de preț (7 zile) -23.11% Modificare de preț (7 zile) -23.11%

Prețul în timp real pentru Digital Oil Memecoin (OIL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OIL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OIL este $ 0.00353663, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OIL s-a modificat cu +0.21% în decursul ultimei ore, cu -3.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Digital Oil Memecoin (OIL)

Capitalizare de piață $ 105.24K$ 105.24K $ 105.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 105.24K$ 105.24K $ 105.24K Ofertă află în circulație 998.29M 998.29M 998.29M Ofertă totală 998,286,439.233291 998,286,439.233291 998,286,439.233291

Capitalizarea de piață actuală pentru Digital Oil Memecoin este $ 105.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OIL este 998.29M, cu o ofertă totală de 998286439.233291. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 105.24K.