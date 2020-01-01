Tokenomie pentru Didi Bam Bam (DDBAM) Descoperă informații cheie despre Didi Bam Bam (DDBAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Didi Bam Bam (DDBAM) Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn't just another meme coin; it's a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we're on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space. Pagină de internet oficială: https://didibambam.me Carte albă: https://www.didibambam.me/_files/ugd/ee68b8_95c4f5b736744a0e8b11658d68ce398e.pdf Cumpără DDBAM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Didi Bam Bam (DDBAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Didi Bam Bam (DDBAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.596253 $ 0.596253 $ 0.596253 Minim dintotdeauna: $ 0.062681 $ 0.062681 $ 0.062681 Preț curent: $ 0.124723 $ 0.124723 $ 0.124723 Află mai mult despre prețul tokenului Didi Bam Bam (DDBAM)

Tokenomie pentru Didi Bam Bam (DDBAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Didi Bam Bam (DDBAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DDBAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DDBAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DDBAM, explorează prețul în direct al tokenului DDBAM!

Predicție de preț pentru DDBAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DDBAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru DDBAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DDBAM!

