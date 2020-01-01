Tokenomie pentru DiamondShell (DSHELL) Descoperă informații cheie despre DiamondShell (DSHELL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DiamondShell (DSHELL) DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Pagină de internet oficială: https://diamondshell.finance/ Carte albă: https://docs.diamondshell.finance

Tokenomie și analiză de preț pentru DiamondShell (DSHELL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DiamondShell (DSHELL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.03K $ 20.03K $ 20.03K Maxim dintotdeauna: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Minim dintotdeauna: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Preț curent: $ 0.02003046 $ 0.02003046 $ 0.02003046 Află mai mult despre prețul tokenului DiamondShell (DSHELL)

Tokenomie pentru DiamondShell (DSHELL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DiamondShell (DSHELL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DSHELL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DSHELL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DSHELL, explorează prețul în direct al tokenului DSHELL!

