Informații despre DIAMOND The Cat Coin (DMTC) DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC. Pagină de internet oficială: https://www.dmtcsolana.com/ Carte albă: https://docs.dmtcsolana.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DIAMOND The Cat Coin (DMTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.24K $ 7.24K $ 7.24K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.24K $ 7.24K $ 7.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.01973356 $ 0.01973356 $ 0.01973356 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Tokenomie pentru DIAMOND The Cat Coin (DMTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DIAMOND The Cat Coin (DMTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DMTC, explorează prețul în direct al tokenului DMTC!

