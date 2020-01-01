Tokenomie pentru dextoro (DTR) Descoperă informații cheie despre dextoro (DTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre dextoro (DTR) The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone. $DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn. $DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it. Pagină de internet oficială: https://www.dextoro.com/ Carte albă: https://www.dextoro.com/dtr

Tokenomie și analiză de preț pentru dextoro (DTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru dextoro (DTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 181.90K Ofertă totală: $ 998.12M Ofertă aflată în circulație: $ 998.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 181.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.00895442 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00018224

Tokenomie pentru dextoro (DTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru dextoro (DTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DTR, explorează prețul în direct al tokenului DTR!

Predicție de preț pentru DTR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DTR? Pagina noastră de predicție de preț pentru DTR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DTR!

