Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting. Pagină de internet oficială: https://dexsport.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Dexsport (DESU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dexsport (DESU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Ofertă totală: $ 675.00M $ 675.00M $ 675.00M Ofertă aflată în circulație: $ 195.63M $ 195.63M $ 195.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M Maxim dintotdeauna: $ 0.349288 $ 0.349288 $ 0.349288 Minim dintotdeauna: $ 0.0007037 $ 0.0007037 $ 0.0007037 Preț curent: $ 0.01518961 $ 0.01518961 $ 0.01518961 Află mai mult despre prețul tokenului Dexsport (DESU)

Tokenomie pentru Dexsport (DESU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dexsport (DESU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DESU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DESU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DESU, explorează prețul în direct al tokenului DESU!

Predicție de preț pentru DESU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DESU? Pagina noastră de predicție de preț pentru DESU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DESU!

