Informații despre dexSHARE (DEXSHARE) dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Pagină de internet oficială: https://www.dexfinance.com/ Carte albă: https://www.dexfinance.com/documentation/ Cumpără DEXSHARE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru dexSHARE (DEXSHARE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru dexSHARE (DEXSHARE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 705.04 $ 705.04 $ 705.04 Ofertă totală: $ 67.16K $ 67.16K $ 67.16K Ofertă aflată în circulație: $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.41K $ 2.41K $ 2.41K Maxim dintotdeauna: $ 414.96 $ 414.96 $ 414.96 Minim dintotdeauna: $ 0.00209527 $ 0.00209527 $ 0.00209527 Preț curent: $ 0.03595783 $ 0.03595783 $ 0.03595783 Află mai mult despre prețul tokenului dexSHARE (DEXSHARE)

Tokenomie pentru dexSHARE (DEXSHARE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru dexSHARE (DEXSHARE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEXSHARE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEXSHARE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEXSHARE, explorează prețul în direct al tokenului DEXSHARE!

Predicție de preț pentru DEXSHARE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEXSHARE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEXSHARE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEXSHARE!

